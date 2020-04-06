Последнее обновление: 06.04.2020 11:59

"Транснефть" начала поставки нефти на НПЗ Беларуси

"Транснефть" начала поставки нефти на НПЗ Беларуси в соответствии с оформленными маршрутными поручениями.

"Поставки на НПЗ Белоруссии идут в соответствии с оформленными маршрутными поручениями", - сообщил официальный представитель компании Игорь Демин, передает ТАСС.

На прошлой неделе представитель "Транснефти" сообщил, что четыре нефтяных компании РФ начали оформлять маршрутные поручения по поставкам нефти на белорусские НПЗ в апреле. Он добавил, что это компании, которые являлись традиционными поставщиками нефти на НПЗ Беларуси.

"Подтверждаю, что поставки нефти на белорусские НПЗ начались согласно оформленным маршрутным поручениям", - сообщил в свою очередь пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.

Он не уточнил, какие компании будут поставлять нефть в Беларусь в апреле.

Ранее "Роснефть" сообщила, что подписала контракты на поставку нефти с белорусскими НПЗ, поставки будут осуществляться на озвученных компанией ранее условиях - с премией $5 за тонну.

Всего компании РФ подали заявки на поставку нефти в апреле в Беларусь в объеме около 1 млн тонн.

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