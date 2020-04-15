Последнее обновление: 15.04.2020 14:36

Мезенцев подтвердил отсутствие премии в цене нефти для Беларуси

Посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев в очередной раз подтвердил, что цена на поставляемую в Беларусь нефть сформирована без премии российским нефтекомпаниям.

«По итогам обращения [Лукашенко] к регулятору и нефтяным компаниям, изъята премия. Это значимый показатель, а мы не умеем об этом сказать, а порой не хотим», - сказал Мезенцев в интервью tut.by.

Он не стал называть контрактные цены на поставляемую в Беларусь нефть.

«По цене не знаю», - дипломатично отказался называть цифры российский дипломат.

Комментируя требование Лукашенко снизить цену на российский газ в 3 раза из-за падения мировых цен на это сырье, Мезенцев напомнил о существовании контракта, который необходимо исполнять.

«Мы должны трактовать условия рыночных отношений не так, как это выгодно одной из сторон, а так, как требует мировая практика. А заключенные контракты должны исполняться», - сказал посол.

«Но это мое мнение, я не представляю нефтяной или газовый сектор, диалог возможен. Он должен быть очень аргументирован, лишенным каких-то эмоций и политической конъюнктуры», - добавил Мезенцев.

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