Россия маякует Беларуси о возможности купить больше нефти в мае

Беларусь запросила у России в мае лишь 1,13, млн тонн нефти, но российские компании готовы поставить нефть в объеме, изначально предусмотренном в графике - около 2 млн т в месяц.

Об этом сообщил министр энергетики РФ Александр Новак, передает Интерфакс.

"У нас с Беларусью подписан, как вы знаете, индикативный баланс, по тем объемам нефти, которые в течение года могут быть поставлены беспошлинно. Это до 24 млн тонн, в среднем по 2 млн тонн в месяц. В апреле 2 млн т не выбраны, поскольку относительно поздно было принято решение нашими белорусскими партнерами о заключении контрактов с нашими компаниями, и часть объемов … были распределены по другим направлениям", - сказал Новак.

"Что касается мая, текущая заявка белорусских НПЗ составляет 1130 тыс. тонн. Однако, поскольку экспортный график позволяет, то при наличии потребности наших белорусских партнеров в дополнительной переработке нефти российские компании готовы это обеспечить в полном объеме", - отметил министр.