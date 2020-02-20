Последнее обновление: 20.02.2020 17:51

Козак в четверг вечером обсудит с нефтяниками поставки нефти в Беларусь

Заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак, который курирует вопрос отношений РФ с Беларусью в области энергетики, в четверг вечером соберет у себя совещание с главами нефтяных компаний, на котором будут обсуждаться поставки нефти в республику.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на два источника, знакомых с планами бывшего вице-премьера.

«Сегодня вечером обсудит поставки в Беларусь», - сказал один из них. Другой подтвердил тематику переговоров.

Сегодня концерн «Белнефтехим» подтвердил, что Беларусь заказал еще 2 танкера нефти по 85 тыс. тонн каждый с поставками в начале и середине марта в Клайпеду.

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