Последнее обновление: 28.06.2017 18:04

Россия в 3-м квартале поставит в Беларусь 4,5 млн т нефти

В 3-м квартале Россия поставит в Беларусь 4,5 млн т нефти, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

Поставки будут осуществляться "в соответствии с заявкой белорусской стороны".

В прошлом году Россия сократила поставки нефти в Беларусь до 18,4 млн т из-за разногласий в подходах к определению цены газа.

Во 2-м квартале разногласия были урегулированы. В 1-м квартале РФ поставила в республику 4 млн т, во 2-м квартале - 5 млн т. Пресс-секретарь "Транснефти" Игорь Демин сообщал, что во 2-м полугодии в Беларусь будет поставлено 15 млн тонн. Предполагалось, в 3-м и 4-м квартале будет поставлено по 7 млн тонн нефти.

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