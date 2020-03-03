Беларусь пока не смогла договориться с крупными российскими нефтекомпаниями

Беларусь ведет переговоры с крупными российскими компаниями о поставках нефти, но пока не вышла на устраивающие обе стороны договоренности.

«Мы продолжаем плотно общаться и вести переговоры с большими компаниями. Но пока нет тех договоренностей, на которые мы рассчитываем», - заявил сегодня глава концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков после совещания у Лукашенко (цитата БелТА).

Вместе с тем, он сказал, что поставки нефти в Беларусь небольшими российскими компаниями создаст хорошую конкурентную среду как в самой Беларуси, так в России.

"Сейчас активно работаем над привлечением на переработку на наших НПЗ нефти сорта Urals именно небольших добывающих компаний. В марте оцениваем первые поставки. Дальше будем расширять сотрудничество. Это также создаст хорошую конкурентную среду как на рынке Беларуси, так и на внутреннем рынке России", - сказал глава концерна.