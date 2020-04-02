В мире от коронавируса умерли более 47 тыс. человек, зараженных – 936 тыс.

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 936170 (+77278 за сутки) по данным Worldometer. От болезни COVID-19 уже умерли 47249 человек.

Число смертельных исходов за последние сутки выросло на 5091 человека, из которых 727 приходятся на Италию, 923 - на Испанию, 1220 – на США.

Случаи заражения зафиксированы в 203 странах. На данный момент лечение проходят 694343 (+55709) человек, из них 35612 (+2714) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 194578 человек.

В США за последние сутки выявлены 26722 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, от COVID-19 скончались 1220 человек. Общее число подтвержденных случаев заражения в США достигло 215300. С момента распространения заболевания в стране выздоровели 8878 (+1627) человек, погибли 5110 человек.

В Италии подтверждены 110574 (+4782) случаев заражения и 13155 (+727) смертей. В Испании – соответственно 104118 (+8195) случаев заражения и 9387 (+923) смертей.

За Испанией следуют Китай и ФРГ, где подтверждены соответственно 81554 (+36) и 77981 (+6173) случаев заражения, и 3312 (+7) и 931 смерть.

Во Франции, Иране, Великобритании, Швейцарии, Турции подтверждены соответственно 56989, 47893, 29474, 17768 и 15679 случаев заражения, число смертей от COVID-19 в этих странах составляет соответственно 4032, 3036, 2352, 488 и 277 человек.

В России число заражения коронавирусом достигло 2777 случаев, от COVID-19 умерли 24 человека, в Украине соответственно – 794 случая и 20 человек.

В Беларуси почти официально подтверждены 217 случаев заражения коронавирусом, включая 58 вылечившихся и 2 смерти.