ОПЕК+ продолжит переговоры 10 апреля для достижения консенсуса с Мексикой

Министры ОПЕК+ рассчитывают в пятницу завершить переговоры о сокращении добычи на 10 млн б/с, начатые 9 апреля, чтобы заручиться поддержкой Мексики, которая не согласилась с предложенными ей условиями.

Об этом говорится в коммюнике организации, выпущенном по итогам онлайн-заседания.

«Достигнутое соглашение зависит от согласия Мексики принять условия, указанные в приложении», - говорится в финальном заявлении ОПЕК. Секретариат также призывает другие страны - производители внести свой вклад в стабилизацию рынка, передает ТАСС.

«Страны - участницы ОПЕК+ соберутся 10 июня посредством вебинара, чтобы определить дальнейшие действия по стабилизации рынка», - отмечается в нем.

Обсуждение в Мексикой предложенных ей условий запланировано в рамках переговоров G20, которые намечены в пятницу на 15:00 мск.

Министр энергетики Мексики Росио Нале уже после того, как покинула виртуальную встречу ОПЕК+ в четверг, в своем «Твиттере» заявила, что латиноамериканская страна может сократить добычу нефти на 100 тыс. баррелей в сутки (б/с) в рамках сделки ОПЕК+ в следующие два месяц.

При этом, на совещании ОПЕК+ в четверг Мексике предложили сократить добычу на 400 тыс. б/c. Согласно плану ОПЕК+, Мексике предлагалось снизить добычу от уровня 1,75 млн б/с, однако, по данным МЭА, в четвертом квартале 2019 года североамериканская страна производила 1,95 млн б/с, то есть на 200 тыс. б/с больше. Источники также рассказали, что переговоры стран продолжились даже после того, как их покинула министр энергетики Мексики. Достигнутые договоренности ОПЕК+ сохраняются, но с оговорками.

Как следует из проекта соглашения ОПЕК+, совокупно страны ОПЕК+ ограничат добычу на 10 млн баррелей в сутки - с 43,8 млн до 33,8 млн баррелей в сутки. План предполагает, что Россия и Саудовская Аравия сократят добычу нефти равными квотами - на 2,5 млн баррелей в сутки с уровня в 11 млн баррелей в сутки. Таким образом, в мае-июне их добыча должна составить по 8,5 млн баррелей в сутки.

Договоренность о снижении добычи нефти на 10 миллионов баррелей в сутки будет действовать в мае-июне 2020 года. С июля и до конца года сокращение будет снижено до 8 миллионов баррелей в сутки, а с января 2021 года до апреля 2022 года - до 6 миллионов баррелей.

Следующее заседание ОПЕК+ в формате видеоконференции намечено на 10 июня.