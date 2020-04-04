Экстренная встреча ОПЕК+ может быть перенесена на 2-3 дня

Страны ОПЕК+ перенесли экстренный саммит, который был запланирован на 6 апреля, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в организации.

По их словам, новой датой проведения саммита может быть 8 или 9 апреля. Это даст дополнительное время для переговоров по поводу объемов сокращения добычи.

Обсуждение переноса встречи подтверждают источники ТАСС в делегациях стран ОПЕК+

«Возможно, перенесем на четверг. Но это еще не точно», - сказал один из собеседников агентства. Другой подтвердил, что 6 апреля уже не является окончательной датой. Причины возможного переноса не озвучивались, но известно, что страны ОПЕК работают над тем, чтобы привлечь к консультациям как можно больше стран помимо США.

Созвать встречу ОПЕК+ в видеоформате для обсуждения возможных решений по рынку нефти предложила Саудовская Аравия. Проводом для этого стали переговоры на высшем уровне между Эр-Риядом и Вашингтоном. Россия также поддержала идею совместных действий по сокращению добычи нефти для стабилизации рынка. По словам президента РФ Владимира Путина, сократить страны могут минимум на 10 млн б/с от уровня первого квартала 2020 года.

Ранее министр нефтяной промышленности Саудовской Аравии принц Абдулазиз бин Салман не согласился с позицией Москвы, что именно Эр-Рияд несет ответственность за срыв сделки. По его словам, первым о решении не возобновлять соглашение объявил министр энергетики России Александр Новак.