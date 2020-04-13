Квота ОПЕК+ после июня снизится до 7,7 млн баррелей в сутки - коммюнике

Квота стран ОПЕК+ в рамках сделки по снижению добычи нефти во втором полугодии 2020 года снизится до 7,7 млн баррелей в сутки, с 2021 года - до 5,8 млн баррелей в сутки.

Об этом говорится в коммюнике по итогам внеочередной встречи министров ОПЕК+, прошедшей вечером воскресенья, передает ТАСС.

ОПЕК+ в мае-июне снизит добычу нефти на 9,7 млн баррелей в сутки.

В коммюнике отмечается, что квота ОПЕК+ в период с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года снизится до 7,7 млн баррелей в сутки, а с 1 января 2021 года страны ОПЕК+ должны будут снизить добычу нефти на 5,8 млн баррелей в сутки на 16-месячный срок, до 30 апреля 2022 года.

В документе отмечается, что необходимость продления соглашения сделки по снижению объемов добычи нефти будет рассмотрена в декабре 2021 года.

Базовыми уровнем, от которого должна снижаться добыча нефти для России и Саудовской Аравии, установлена отметка в 11 млн баррелей в сутки. Для других стран, участвующих в сделке ОПЕК+, за базовый уровень принята добыча в октябре 2018 года.

В воскресенье стало известно, что страны ОПЕК+ заключили соглашение по сокращению добычи после переговоров. Страны ОПЕК+ на экстренном заседании согласовали сокращение добычи всеми 23 странами. Однако общее снижение составит не 10 млн баррелей в сутки, как планировалось, а 9,7 млн баррелей, так как Мексика не изменила свою позицию и не согласилась на квоту в 400 тыс. баррелей.