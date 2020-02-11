ОПЕК и ОПЕК+ рекомендовали дополнительное сокращение нефтедобычи

Четырнадцать членов Организации стран экспортеров нефти (ОПЕК) и десять государств-партнеров ОПЕК+, включая Россию, могут до конца июня дополнительно ограничить добычу нефти из-за последствий пандемии, связанной с новым коронавирусом 2019-nCoV.

Соответствующие рекомендации содержатся в заявлении технического комитета ОПЕК+, обнародованном в понедельник, 10 января.

«Рекомендация является ответом на тот факт, что эпидемия коронавируса оказала негативное влияние на спрос на нефть и рынки нефти. Ситуация ясна, она требует корректировки добычи во имя интересов всех сторон», - приводятся в заявлении слова министра энергетики Алжира Мухаммеда Аркаба, президента конференции ОПЕК в текущем году.

Действующее соглашение истекает 31 марта и предполагает снижение нефтедобычи странами ОПЕК+ на 1,7 млн баррелей в сутки по сравнению с уровнем октября 2018 года. Технический комитет ОПЕК+ рекомендовал продлить сделку до конца 2020 года и дополнительно снизить добычу нефти на 600 тыс. баррелей в сутки во втором квартале.

Решения технического комитета носят рекомендательный характер, поэтому к окончательному консенсусу страны должны прийти в ходе министерских переговоров в двух форматах, запланированных на 5-6 марта.