Иран предупредил о провале переговоров ОПЕК+ еще до их начала

Переговоры страны ОПЕК+ о сокращении добычи нефти, которые пройдут 9 апреля в формате вебинара, могут оказаться безрезультатными, так как члены ОПЕК до сих пор не договорились между собой об условиях сделки.

Такое мнение выразил министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане в письме председателю конференции ОПЕК, министру нефти Алжира Мухаммеду Аркабу, сообщает ТАСС со ссылкой на копию письма.

В понедельник секретариат ОПЕК разослал странам соглашения ОПЕК+ сценарии развития рынка на ближайшие месяцы без указания конкретики, на сколько страны могут сократить добычу для стабилизации рынка. Зангане в обращении к Аркабу указывает на недопустимость такой неясной риторики в преддверии важных переговоров.

«Организация вебинара ОПЕК+ в отсутствие каких-либо четких и согласованных договоренностей дают рынку сигнал о предстоящем провале еще до начала совещания, что может только усугубить ситуацию с ценами. Поэтому Иран выступает против организации встречи без прояснения ряда вопросов», - говорится в письме Зангане. Он также высказывает недовольство тем, что встреча была организована по инициативе «некоторых членов ОПЕК, в результате действия которых рынок и пришел в такое состояние».

Министерская встреча не будет плодотворной без понимания того, какого результата участники хотят достичь и как встреча будет способствовать его достижению, а также какой будет реакция рынка на итоги встречи, предупреждает иранский министр. По словам Зангане, накануне встречи участникам ОПЕК до сих пор неясно, какой объем сокращения предлагается рассмотреть, и на какой срок, какой объем сокращения на себя могут взять США и Канада, от какого уровня предлагается сокращать добычу, а также как предполагается распределить индивидуальные квоты между странами ОПЕК и странами, не входящими в картель. Согласно практике ОПЕК, все эти вопросы члены организации сначала должны обсудить между собой, а уже затем с участниками, не входящими в ОПЕК, напоминает министр.

Соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти завершилось в конце марта. Продлить его не удалось из-за разногласий России и Саудовской Аравии, которые не смогли договориться об условиях продолжения сделки. После этого страны ОПЕК начали наращивать добычу нефти. При этом мировой спрос на нефть резко упал из-за пандемии коронавируса, в результате нефть впервые за 20 лет дешевела до 22 долларов за баррель.