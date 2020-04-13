Трамп: ОПЕК+ намерена сократить добычу нефти на 20 млн. баррелей

Президент США Дональд Трамп сказал в понедельник, что группа ОПЕК+ намерена сократить добычу нефти на 20 миллионов баррелей в сутки - вдвое больше, чем согласованные накануне 10 миллионов баррелей в сутки.

“Поскольку я принимал участие в переговорах, мягко говоря, цифра, на которую ОПЕК+ стремится сократить (добычу), это 20 миллионов баррелей в сутки, а не те 10 миллионов, о которых в целом сообщается”, - написал в Трамп в твиттере, передает Reuters.

ОПЕК+ договорилась в воскресенье снизить добычу нефти примерно на 10 процентов от мировых поставок - рекордный объем, чтобы поддержать нефтяные цены на фоне распространения коронавируса.