Страны ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти на 9,7 млн баррелей в сутки

Министры стран ОПЕК+ на втором экстренном заседании, созванном вечером в воскресенье, смогли достигнуть окончательного консенсуса о сокращении добычи на период мая – июня.

Об этом сообщил министр нефти Кувейта Халед аль-Фадель, передает ТАСС.

Страны согласовали снижение добычи на 9,7 млн баррелей в сутки. Это означает, что Мексика сократит добычу только на 100 тыс. баррелей в сутки в течение мая - июня, а не на 400 тыс., как ей предлагалось по условиям сделки.

"Путем непрерывных переговоров с рассвета пятницы, мы, наконец, объявляем о заключении исторического соглашения о сокращении добычи примерно на 10 млн баррелей в сутки для стран ОПЕК+, начиная с 1 мая", - написал министр нефти Кувейта.

В свою очередь в пресс-службе Министерства энергетики Казахстана подтвердили, что речь идет о 9,7 млн баррелей в сутки.

Кроме того, в Министерстве нефти Ирана позднее прояснили, что члены ОПЕК+ одобрили предложение Мексики сократить добычу только на 100 тыс. баррелей в сутки в мае и июне. Об этом говорится в сообщении ведомства в Twitter.

Предыдущая виртуальная встреча ОПЕК+, состоявшаяся 9 апреля, завершилась только принципиальными договоренностями о сокращении добычи на 10 млн баррелей в сутки. Заключить сделку помешала позиция Мексики, которая соглашалась сокращать добычу только на 100 тыс. из 400 тыс. баррелей в сутки. Не удалось уговорить эту страну и на прошедшей на следующий день встрече по энергетике G20.

Страны ОПЕК+ во второй половине 2020 года сократят добычу на 8 млн баррелей в сутки, заявил министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане.

"В мае и июне сокращение будет около 10 млн баррелей в сутки. В течение следующих шести месяцев, то есть до конца года, - 8 млн баррелей, - приводит его слова агентство Shana. - Во время последующих 16 месяцев - до апреля 2022 года - 6 млн баррелей в день".

Зангане также сообщил, что нефтедобывающие страны G20 сократят добычу на 3,7 млн баррелей в сутки к квоте ОПЕК+.