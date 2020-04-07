Последнее обновление: 07.04.2020 12:10

США и Канада не будут участвовать в совещании ОПЕК+ 9 апреля

США и Канада не примут участия в совещании стран ОПЕК+ в видеоформате, назначенном на 9 апреля. Приглашения получили семь стран, не входящие в объединение. Это Аргентина, Бразилия, Норвегия, Колумбия, Египет, Индонезия, Тринидад и Тобаго.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

В ходе конференции страны намерены обсудить сокращение добычи нефти на 10 млн баррелей в сутки. Ожидается, что в пятницу также пройдет встреча на уровне министров энергетики стран «Большой двадцатки», о которой официально должна объявить Саудовская Аравия.

Ранее Норвегия заявила, что может принять участие во встрече 9 апреля как наблюдатель.

Совещание ОПЕК+ должно было состояться 6 апреля, но было перенесено на 9 число. По данным источников ТАСС, причиной переноса стала неготовность участников к предварительному консенсусу по индивидуальным объемам сокращения добычи нефти.

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