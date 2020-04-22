Власти США поддержат нефтяные компании и намерены сохранить энергонезависимость

Вашингтон разрабатывает различные меры по поддержке американских нефтяных компаний, главной задачей администрация считает защиту энергонезависимости США.

Об этом заявил в среду в эфире телеканала «Фокс бизнес» министр финансов США Стивен Мнучин, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что власти США хотят «сохранить независимость в энергетической сфере». Министр пояснил, что президент США Дональд Трамп поручил ему и министру энергетики разработать соответствующие меры, что предполагает поддержку американских компаний энергетического сектора.

«Очевидно, что в краткосрочной перспективе у многих из этих компаний будут проблемы, многим из них придется сократить добычу [нефти]», - констатировал глава Минфина США. По словам Мнучина, в администрации «рассматривают различные планы по их поддержке». Как подчеркнул министр, Трамп «намерен помочь им».

Мнучин констатировал, что не ожидал снижения стоимости техасской светлой нефти (WTI) до отрицательных значений. Как отметил министр, причиной этого стала нехватка места в нефтехранилищах. На вопрос о том, возможно ли, что стоимость нефти вырастет к августу до 30 долларов за баррель, он ответил: «Думаю, да».

В понедельник стоимость нефти WTI впервые достигла на Нью-Йоркской товарной бирже отрицательных показателей. Цена майских поставок энергоносителя падала почти до минус 40 долларов за баррель.