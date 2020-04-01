В мире от коронавируса умерли более 42 тыс. человек, зараженных – 860 тыс.

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 858892 (+73085 за сутки) по данным Worldometer. От болезни COVID-19 уже умерли 42158 человек.

Число смертельных исходов за последние сутки выросло на 4338 человек, из которых 837 приходятся на Италию, 748 - на Испанию, 723 – на США.

Случаи заражения зафиксированы в 203 странах. На данный момент лечение проходят 638634 (+56306) человек, из них 32898 (+3410) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 178100 человек.

В США за последние сутки выявлены 24325 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, от COVID-19 скончались 723 человека. Общее число подтвержденных случаев заражения в США достигло 188578. С момента распространения заболевания в стране выздоровели 7251 (+1744) человек, погибли 3890 человек.

В Италии подтверждены 105792 (+4053) случаев заражения и 12428 (+837) смертей. В Испании – соответственно 95923 (+7967) случаев заражения и 8464 (+748) смертей.

За Испанией следуют Китай и ФРГ, где подтверждены соответственно 81518 (+0) и 71808 (+4923) случаев заражения, и 3305 (+0) и 775 (+130) смертей.

Во Франции, Иране, Великобритании, Швейцарии, Турции подтверждены соответственно 52128, 44605, 25150, 16605 и 13531 случаев заражения, число смертей от COVID-19 в этих странах составляет соответственно 3523, 2898, 1789, 433 и 214 человек.

В России число заражения коронавирусом достигло 2337 случаев, от COVID-19 умерли 17 человек, в Украине соответственно – 645 случаев и 17 человек.

В Беларуси подтверждены 152 случая заражения коронавирусом, по неофициальным данным число заражений выросло до 192.