Беларусь допускает долгосрочный контракт на поставку американской нефти

Беларусь в среднесрочной перспективе намерена заключить долгосрочный контракт на поставку нефти с одним из альтернативных поставщиков, с которыми власти синеокой прорабатывают поставки в настоящее время.

Об этом сегодня сообщил первый вице-премьер РБ Дмитрий Крутой.

«Тема альтернативной нефти по требованию Лукашенко будет постоянной в нашей нефтяной повестке. Работа со всеми странами, у которых мы уже нефть купили (азербайджанскую, норвежскую), и нашими новыми партнерами, такими как Саудовская Аравия и США, будет продолжаться. Безусловно, будем стараться добиваться максимально выгодных условий этих поставок", - сказал первый вице-премьер, которого цитирует пресс-служба правительства.

Крутой пояснил, что поставки американской нефти возможны через Польшу: "Думаю, когда карантин будет снят в Польше, эта тема начнет обсуждаться более активно".

Он признал, что текущие спотовые поставки танкерной нефти по своим финансовым, экономическим, логистическим условиям отличаются от тех, которых можно добиться в условиях долгосрочных контрактов.

"По финансовым условиям каждая поставка очень тщательно прорабатывается. Надеюсь, что когда мы решим все технические проблемы, то сможем из тех вариантов, которые у нас сегодня есть, выбрать наиболее оптимальные и договориться уже о долгосрочных контрактах", - сказал Крутой.

Он также отметил технический момент, связанный с адаптацией нефтеперерабатывающих заводов к альтернативной нефти с точки зрения ее характеристик.