В мире от коронавируса умерли почти 38 тыс. человек, зараженных – 785 тыс

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 785807 (+63457 за сутки) по данным Worldometer. От болезни COVID-19 уже умерли 37820 человек.

Число смертельных исходов за последние сутки выросло на 3840 человек, из которых 812 приходятся на Италию, 913 - на Испанию.

Случаи заражения зафиксированы в 200 странах. На данный момент лечение проходят 582328 человек, из них 29488 (+2807) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 165659 человек.

В США за последние сутки выявлены 22075 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, от COVID-19 скончались 683 человека. Общее число подтвержденных случаев заражения в США достигло 164253. С момента распространения заболевания в стране выздоровели 5507 (+948) человек, погибли 3167 человека.

В Италии подтверждены 101739 (+4050) случаев заражения и 11591 (+812 за сутки) смертей. В Испании – соответственно 87956 (+7846) случаев заражения и 7716 (+913) смертей.

За Испанией следуют Китай и ФРГ, где подтверждены соответственно 81518 (+79) и 66885 (+4450) случаев заражения, и 3305 (+5) и 645 смертей.

Во Франции, Иране, Великобритании, Швейцарии, Бельгии подтверждены соответственно 44550, 41495, 22141, 15922 и 11899 случаев заражения, число смертей от COVID-19 в этих странах составляет соответственно 3024, 2757, 1408, 359 и 513 человек.

В России число заражения коронавирусом достигло 1836 случаев, от COVID-19 умерли 9 человек, в Украине соответственно – 548 случаев и 13 человек.

В Беларуси подтверждены 152 случая заражения коронавирусом.