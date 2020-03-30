В мире от коронавируса умерла почти 34 тыс. человек, зараженных – 772 тыс

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 722350 (+ 58422 за сутки) по данным Worldometer. От болезни COVID-19 уже умерли 33980 человек.

Число смертельных исходов за последние сутки выросло на 3098 человека, из которых 756 приходятся на Италию и 821 на Испанию.

Случаи заражения зафиксированы в 199 странах. На данный момент лечение проходят 509923 490685 (+19238) человек, из них 26681 (+1474) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 151776 человек.

В США за последние сутки выявлены 18428 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, от COVID-19 скончались 523 человека. Общее число подтвержденных случаев заражения в США достигло 142178. С момента распространения заболевания в стране выздоровели 4559 (+1328) человек, погибли 2484 человека.

В Италии подтверждены 97689 (+5217) случаев заражения и 10779 (+756 за сутки) смертей. В Китае – соответственно 81470 (+ 31) случаев заражения и 3304 (+4) смертей.

За Китаем следуют Испания и ФРГ, где подтверждены соответственно 80110 (+6875) и 62435 (+4740) случаев заражения, и 6803 (+821) и 541 смертей.

Во Франции, Иране, Великобритании, Швейцарии, Нидерландах подтверждены соответственно 40174, 38309, 19522, 14829 и 10866 случаев заражения, число смертей от COVID-19 в этих странах составляет соответственно 2606, 2640, 1228, 300 и 771 человек.

В России число заражения коронавирусом достигло 1534 случая, от COVID-19 умерли 8 человек, в Украине соответственно – 475 случаев и 10 человек.

В Беларуси подтверждены 94 случаев заражения коронавирусом.