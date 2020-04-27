Urals стал дороже североморской нефти

Российский сорт нефти Urals в Северо-Западной Европе стал дороже cевероморского датированного эталона нефти (North Sea Dated), сообщило агентство Argus.

Urals подорожал на $0,68, до $16,39 за баррель, на условиях поставки CIF Роттердам (учитывает расходы на фрахт до порта назначения и страхование груза). Премия к эталону составила $0,20 за баррель, передает РБК.

Urals — более тяжелая и сернистая нефть, чем сорта Северного моря, на основе которых Argus рассчитывает котировку North Sea Dated (в основном это Brent, Forties, Oseberg, Ecofisk и Troll). Из тяжелой нефти получается меньше легких нефтепродуктов (бензина и нафты), чем из североморской легкой нефти, пояснил РБК вице-президент Argus Виктор Парно.

Светлые нефтепродукты, как правило, дороже темных, поэтому в обычных условиях и Urals продается с дисконтом к нефти Северного моря. В марте и апреле 2020 года из-за падения спроса на фоне пандемии коронавируса скидка Urals к North Sea Dated доходила почти до $5 за баррель, следует из данных Argus.

На Средиземном море Urals дешевле. Дисконт на партии Urals к североморскму эталону в Средиземноморье пока остался прежним — минус $1,25 за баррель (CIF Аугуста). Urals в средиземноморских портах незначительно подешевел, до $14,94 за баррель.

Но иногда рынок меняет соотношение цен, напоминает Парно. Эксперты называют следующие причины подорожания Urals относительно североморских сортов:

В частности, коронавирус больше всего ударил именно по легкой нефти, так как на фоне пандемии мировой спрос особенно сильно упал на бензин. Urals чувствует себя не так плохо в том числе потому, что выход более востребованного сейчас дизеля из тяжелых сортов сорта выше, чем из легких сортов.

Премия к североморским сортам нефти — это следствие ожидаемого снижения поставок российского сырья по морю, объясняют аналитики Argus. Согласно майской программе отгрузок, суммарные поставки Urals из морских портов в мае должны уменьшиться более чем на 40%, или 885 тыс. барр. (3,52 млн т) в сутки, относительно апрельского уровня, до 1,24 млн барр. (5,36 млн т). Это станет наименьшим объемом с декабря 2014 года, когда суточный экспорт составил около 1,22 млн барр. (5,24 млн т).

Снижение экспорта связано с новой сделкой ОПЕК+ о сокращении добычи, заключенной 12 апреля. По ее условиям Россия в мае—июне должна сократить добычу на 1,8 млн барр. к уровню марта—апреля 2020 года, до 8,5 млн барр. в сутки. Таким образом, снижение морского экспорта почти на 0,9 млн барр. соответствует половине обязательного сокращения.

Однако участники рынка не исключают, что фактические поставки Urals могут оказаться выше плана из-за сокращения загрузки российских НПЗ в условиях пониженного спроса на нефтепродукты из-за антивирусных мер, указывает Argus.