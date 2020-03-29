В мире от коронавируса умерла почти 31 тыс. человек, зараженных – 664 тыс

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 663928 (+ 66470 за сутки) по данным Worldometer. От болезни COVID-19 уже умерли 30882 человек.

Число смертельных исходов за последние сутки выросло на 3512 человека, из которых 889 приходятся на Италию и 844 на Испанию.

Случаи заражения зафиксированы в 199 странах. На данный момент лечение проходят 490685 (+77529) человек, из них 25207 (+1648) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 142361 человека.

В США за последние сутки выявлены 19494 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, от COVID-19 скончались 523 человека. Общее число подтвержденных случаев заражения в США достигло 123750. С момента распространения заболевания в стране выздоровели 3231 человек, погибли 2227 человек.

В Италии, которая вышла на 2- место, подтверждены 92472 (+5974) случаев заражения и 10023 (+889 за сутки) смертей.

В Китае подтверждены 81439 (+ 45) случаев заражения и 3300 (+5) смертей от COVID-19.

За Китаем следуют Испания и ФРГ, где подтверждены соответственно 73235 (+7516) и 57695 (+6824) случаев заражения, и 5982 (+844) и 433 смертей.

Во Франции, Иране, Великобритании, Швейцарии, Нидерландах подтверждены соответственно 37575, 35408, 17089, 14076 и 9762 случаев заражения, число смертей от COVID-19 в этих странах составляет соответственно 2314, 2517, 1019, 264 и 639 человек.

В Беларуси подтверждены 94 случаев заражения коронавирусом.