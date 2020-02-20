НАН Беларуси похвалилась контрактом на поставку беспилотников в Египет на $1 млрд. млн.

Национальная академия наук Беларуси совершила прорыв в наращивании не просто экспортного, а инновационно-экспортного потенциала страны, подписав мега-контракт с Египтом в сфере производства беспилотников.

В рамках визита Лукашенко в Египет на организованной попутно выставке белорусская сторона показала египетским друзьям несколько моделей беспилотника "Бусел", комплексы "Мишень", "Ястреб" и "Буревестник МБ". И египетские друзья согласились на контракт.

Как сообщил глава НАН РБ Владимир Гусаков, речь идет «о хорошем контракте».

«…примерно около миллиона долларов - на поставку и создание здесь производства беспилотников, обучение специалистов", - уточнил Гусаков параметры сделки года.

По его словам, египетские друзья проявили интерес к белорусским разработкам в области искусственного интеллекта, электротранспорта, биотехнологий.

"То есть мы приходим сюда надолго", - заключил глава НАН РБ. Почему бы и нет, с такими-то деньгами…