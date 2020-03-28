В мире от коронавируса умерли более 27 тыс. человек, зараженных – почти 600 тыс

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 597458 532262 (+ 65196 за сутки) по данным Worldometer. От болезни COVID-19 уже умерли 27370 человек.

Число смертельных исходов за последние сутки выросло на 3281 человека, из которых 727 приходятся на Италию и 718 на Испанию.

Случаи заражения зафиксированы в 199 странах. На данный момент лечение проходят 413156 (+48955) человек, из них 23559 (+3924) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 133373 человека.

В США за последние сутки выявлены 18662 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, от COVID-19 скончались 404 человека. Общее число подтвержденных случаев заражения в США достигло 104256. С момента распространения заболевания в стране выздоровели 2525 человек, погибли 1704 человек.

В Италии, которая вышла на 2- место, подтверждены 86498 (+5909) случаев заражения и 9134 (+919 за сутки) смертей.

В Китае подтверждены 81394 (+ 54) случаев заражения и 3295 (+3) смертей от COVID-19.

За Китаем следуют Испания и ФРГ, где подтверждены соответственно 65719 (+7933) и 50871 (+6933) случаев заражения, и 5138 (+773) и 351 смертей.

Во Франции, Иране, Великобритании, Швейцарии, Южной Корее подтверждены соответственно 32964, 32332, 14543, 12928 и 9478 случаев заражения, число смертей от COVID-19 в этих странах составляет соответственно 1995, 2378, 759, 231 и 144 человека.

В Беларуси подтвержден 94 случаев заражения коронавирусом.