В мире от коронавируса умерли более 24 тыс. человек, в США за сутки - +17 тыс. новых больных

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 532262 (+ 60845 за сутки) по данным Worldometer. От болезни COVID-19 уже умерли 24089 человек.

Число смертельных исходов за последние сутки выросло на 2794 человек, из которых 727 приходятся на Италию и 718 на Испанию.

Случаи заражения зафиксированы в 199 странах. На данный момент лечение проходят 364201 (+28721) человек, из них 19635 (+4843) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 124332 человека.

США вышли на 1 место в мире, где за последние сутки выявлены 17173 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, от COVID-19 скончались 268 человек. Общее число подтвержденных случаев заражения в США достигло 85594. С момента распространения заболевания в стране выздоровели 1868 человек, погибли 1300 человек.

В Китае подтверждены 81340 (+ 55) случаев заражения и 3292 (+5) смертей от COVID-19. В Италии подтверждены 80589 (+6203) случаев заражения и 8215 (+712 за сутки) смертей.

За Италией следуют Испания и ФРГ, где подтверждены соответственно 57786 (+8271) и 43938 (+6615) случаев заражения, и 4365 (+718) и 267 смертей.

В Иране, Франции, Швейцарии, Великобритании, Южной Корее подтверждены соответственно 29406, 29155, 11811, 11658 и 9322 случаев заражения, число смертей от COVID-19 в этих странах составляет соответственно 2234, 1696, 192, 578 и 139 человек.

В Беларуси подтвержден 86 случаев заражения коронавирусом.