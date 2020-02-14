Лукашенко пообещал до конца жизни бороться за независимость Беларуси

В ходе рабочей поездки по Светлогорскому району Гомельской области Лукашенко пообещал, что до конца своих дней будет бороться за независимость Беларуси.

"Помните - ваш первый президент, которого вы когда-то избрали, никогда не станет последним. Уже после меня думайте, как жить. Но и когда я буду жить, но не буду президентом - я буду всегда бороться, чтобы наша земля оставалась суверенной и независимой», - заявил сегодня Лукашенко, которого цитирует телеграм-канал «Пул Первого».

"Они понимают интеграцию, как поглощение Беларуси. Это не интеграция! Это инкорпорация! На это я никогда не пойду", - сорвал Лукашенко аплодисменты рабочих Светлогорского ЦКК.

И хотя Лукашенко уже не раз высказывался в подобном духе, сегодняшнее заявление может стать началом избирательной кампании белорусского правителя. Лукашенко, как правило, не проводит кампании – для этого у него есть Белая Русь, БРСМ, профсоюзы и госСМИ, - но такие заявления могут сигнализировать о сроках проведения выборов: ведь это ж милое дело застать врасплох оппозицию, а тем более возможных пророссийских кандидатов.