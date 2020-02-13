Лукашенко пожаловался на отсутствие гор в Беларуси

Лукашенко сегодня вздохнул по поводу того, что Беларусь - равнинная страна, и пожаловался на то, что у «восточной Швейцарии» нет гор и соответственно горнолыжных курортов.

«Беларусь часто называют восточной Швейцарией. Я абсолютно не возражаю против такого определения… Правда, есть небольшие отличия. Все-таки мы страна лесная, равнинная, с большим количеством водных ресурсов. У вас, что привлекает всегда людей, - много хороших доступных горнолыжных курортов. Горы очень красят вашу страну. К сожалению, у нас такого нет", - посетовал Лукашенко на встрече с главой Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассисом.

Помимо гор, Беларуси не хватает еще и иностранных инвестиций.

"Но я думаю, что нам есть куда расти, особенно в сфере торгово-экономических отношений. Экономика - главное. Мы готовы предоставить швейцарскому бизнесу самые выгодные условия для инвестирования", - сказал Лукашенко.