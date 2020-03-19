За прошедшие сутки от коронавируса умерла почти 1 тыс. человек

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 219345 по данным Worldometer. От болезни COVID-19 уже умерли 8969. Число смертельных исходов за последние сутки выросло на 981 человека, из которых 475 приходится на Италию.

Случаи заражения зафиксированы в 171 стране. На данный момент лечение проходят 124631 человек, из них 6814 находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 85745 человек.

В Китае за последние сутки выявлены 34 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, от COVID-19 скончались 8 человек. Общее число подтвержденных случаев заражения в Китае достигло 80 928. С момента распространения заболевания в стране выздоровел 70420 человек, погибли 3245 человека.

Следом за Китаем по числу заболевших идет Италия, где подтверждены 35713 случаев заражения и 2978 смертей от COVID-19.

В Иране подтверждены 17361 случаев заражения и 1135 смертей, в Испании 14769 случаев заражения и 638 смерти, в ФРГ - 12327 случаев заражения и 28 смертей.

В США, Франции, Южной Корее, Швейцарии подтверждены соответственно 9464, 9134, 8565 и 3115 случаев заражения, число смертей от COVID-19 в этих странах составляет 155, 264, 91 и 33.