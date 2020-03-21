Число жертв коронавируса за минувшие сутки выросло на 1370 человек, заразившихся на 30 тыс.

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 276462 (+30657 за сутки) по данным Worldometer. От болезни COVID-19 уже умерли 11417 человек.

Число смертельных исходов за последние сутки выросло на 1371 человека, из которых 627 приходится на Италию.

Случаи заражения зафиксированы в 185 странах. На данный момент лечение проходят 173091 человек, из них 7911 находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 91954 человека.

В Китае за последние сутки выявлены 41 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, от COVID-19 скончались 7 человек. Общее число подтвержденных случаев заражения в Китае достигло 81 008. С момента распространения заболевания в стране выздоровел 71740 человек, погибли 3255 человека.

Следом за Китаем по числу заболевших идет Италия, где подтверждены 47021 (+6986) случаев заражения и 4032 (+627 за сутки) смертей от COVID-19.

На 3-е место за минувшие сутки вышла Испания, где подтверждены 21571 случай заражения и 1093 смертей. За Испанией следуют ФРГ и США, где подтверждены соответственно 19848 и 19773 случаев заражения, и 68 и 275 смертей.

В Иране, Франции, Южной Корее, Швейцарии подтверждены соответственно 19644, 12612, 8799 и 5615 случаев заражения, число смертей от COVID-19 в этих странах составляет соответственно 1433, 450, 102 и 56 человек.