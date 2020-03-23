Число случаев заражения в США за сутки выросло на 7,8 тыс., смертей в Италии – на 651

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 338724 (+302260 за сутки) по данным Worldometer. От болезни COVID-19 уже умерли 14687 человек.

Число смертельных исходов за последние сутки выросло на 1618 человека, из которых 651 приходится на Италию.

Случаи заражения зафиксированы в 192 странах. На данный момент лечение проходят 214481 человек, из них 10553 (+610) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 99003 человека.

В Китае за последние сутки выявлены 39 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, от COVID-19 скончались 9 человек. Общее число подтвержденных случаев заражения в Китае достигло 81 093. С момента распространения заболевания в стране выздоровел 72703 человек, погибли 3270 человек.

В Италии подтверждены 59138 (+5560) случаев заражения и 5476 (+651 за сутки) смертей от COVID-19. В США подтверждены 34717 (+7839) случаев заражения и 452 (+104) смертей.

За США следуют Испания и ФРГ, где подтверждены соответственно 28768 и 24873 случаев заражения, и 1772 и 94 смертей.

В Иране, Франции, Южной Корее, Швейцарии, Великобритании подтверждены соответственно 21638, 16018, 8961, 7474 и 5683 случаев заражения, число смертей от COVID-19 в этих странах составляет соответственно 1685, 674, 111, 98 и 281 человек.