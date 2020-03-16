Коронавирус нового типа унес жизни уже 6518 человек

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 169610 по данным Worldometer. От болезни COVID-19 уже умерли 6518 человек.

Случаи заражения зафиксированы в 157 странах. На данный момент лечение проходят 85316 человека, из них 5921 находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 84294 человек.

В Китае за последние сутки выявлены 16 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, от COVID-19 скончались 14 человек. Из больниц после выздоровления от вируса выписали 838 человек.

Общее число подтвержденных случаев заражения в Китае достигло 80 860. С момента распространения заболевания в стране выздоровели 67490 человек, погибли 3213 человек.

Следом за Китаем по числу заболевших идет Италия, где подтверждены 24747 случаев заражения и 1809 смертей от COVID-19.

В Иране подтверждены 13938 случаев заражения и 724 смерти, в Южной Корее - 8236 случаев заражения и 75 смертей.

В Испании, ФРГ, Франции, США подтверждены соответственно 7845, 5813, 5423 и 3782 случаев заражения, число смертей от COVID-19 в этих странах составляет 292, 13, 127 и 69.