Жертвами COVID-19 стали почти 5 тыс. человек

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 134679 по данным Worldometer. Число жертв COVID-19 достигло 4983 человек.

Случаи заражения зафиксированы в 127 странах. На данный момент лечение проходят 53642 человека, из них 5757 находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 70387 человек.

В Китае за последние сутки выявлены 8 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. От вируса скончались 7 человек. Еще 33 человека находятся под подозрением на заражение, говорится в официальном заявлении Национальной комиссии по здравоохранению.

Из больниц после выздоровления от вируса выписали 1318 человек. Общее количество тяжелых случаев заражения снизилось на 237 — до 4020. При этом общее число подтвержденных случаев заражения в Китае достигло 80 813, включая 13 526 человек, которые в настоящее время находятся на лечении в китайских медучреждениях.

По данным комиссии, под подозрение на заражение находятся 147 человек. С момента распространения заболевания в стране погибли 3176 человек.

Следом за Китаем по количеству заболевших идет Италия, где подтверждены 15113 случаев заражения и 1016 смертей от COVID-19.

В Иране подтверждены 10075 случаев заражения и 429 смертей, в Южной Корее - 7979 случаев заражения и 67 смертей.