Последнее обновление: 22.03.2020 19:20

В ВОЗ считают, что до появления вакцины от нового коронавируса пройдет не меньше года

Разработка и испытания вакцины от нового коронавируса займут не меньше года. Об этом в интервью воскресной программе BBC "Шоу Эндрю Марра" заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.

"Для разработки и испытания вакцин требуется много времени. Необходимо подтвердить, что они эффективны и безвредны, а затем и произвести их в таком количестве, чтобы хватило на всех, - сказал он. - Необходимо соблюдать осторожность, поскольку потенциально вакцину от нового коронавируса получат миллиарды людей, и она должна быть абсолютно безопасной и никому не навредить. Следует быть реалистами и признать, что нам понадобится по меньшей мере год, но это отнюдь не значит, что до этого времени ничего нельзя будет сделать".

По данным ВОЗ, в мире ведется разработка около 20 вакцин от коронавируса нового вида. Как отметил Райан, уже испытывается вакцина, созданная в США, однако на этой и следующей неделе должны быть начаты испытания еще нескольких препаратов на основе нуклеиновых кислот, передает ТАСС.

По словам представителя ВОЗ, разработка подобных вакцин занимает меньше всего времени, в то время как "другие вакцины требуют проведения значительно большего количества научных исследований". Помимо разработки вакцин во многих странах мира проводятся испытания эффективности различных лекарств и их сочетаний при лечении людей, заразившихся новым коронавирусом.

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