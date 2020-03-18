Число жертв коронавируса достигло 8 тыс. человек

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 198543 по данным Worldometer. От болезни COVID-19 уже умерли 7988 человека.

Случаи заражения зафиксированы в 166 странах. На данный момент лечение проходят 107766 человек, из них 6415 находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 82779 человек.

В Китае за последние сутки выявлены 13 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, от COVID-19 скончались 11 человек. Из больниц после выздоровления от вируса выписали 922 человека.

Общее число подтвержденных случаев заражения в Китае достигло 80 894. С момента распространения заболевания в стране выздоровел 69791 человек, погибли 3237 человека.

Следом за Китаем по числу заболевших идет Италия, где подтверждены 31506 случаев заражения и 2503 смертей от COVID-19.

В Иране подтверждены 16169 случаев заражения и 988 смертей, в Испании 11826 случая заражения и 533 смерти, в ФРГ - 9367 случаев заражения и 26 смертей.

В Южной Корее, Франции, США, Швейцарии подтверждены соответственно 8413, 7730, 6515 и 2742 случаев заражения, число смертей от COVID-19 в этих странах составляет 84, 175, 115 и 27.