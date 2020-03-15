В мире от вызванной коронавирусом болезни умерли 5839 человек

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 156766 по данным Worldometer. От болезни COVID-19 уже умерли 5839 человек.

Случаи заражения зафиксированы в 152 странах. На данный момент лечение проходят 74990 человека, из них 5652 находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 75937 человек.

В Китае за последние сутки выявлены 20 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, от вируса скончались 10 человек. Из больниц после выздоровления от вируса выписали 1370 человек.

Общее число подтвержденных случаев заражения в Китае достигло 80 844. С момента распространения заболевания в стране погибли 3199 человек.

Следом за Китаем по числу заболевших идет Италия, где подтверждены 21157 случаев заражения и 1441 смертей от COVID-19.

В Иране подтверждены 12729 случаев заражения и 611 смертей, в Южной Корее - 8162 случаев заражения и 76 смертей.

В Испании, ФРГ, Франции, США подтверждены соответственно 6391, 4599, 4469 и 2995 случаев заражения, число смертей от COVID-19 в этих странах составляет 196, 9, 91 и 60.