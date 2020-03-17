От коронавируса нового типа скончались 7174 человека

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 182725 по данным Worldometer. От болезни COVID-19 уже умерли 7174 человека.

Случаи заражения зафиксированы в 162 странах. На данный момент лечение проходят 95668 человека, из них 6163 находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 79883 человек.

В Китае за последние сутки выявлен 21 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, от COVID-19 скончались 13 человек. Из больниц после выздоровления от вируса выписали 930 человек.

Общее число подтвержденных случаев заражения в Китае достигло 80 881. С момента распространения заболевания в стране выздоровели 68869 человек, погибли 3226 человек.

Следом за Китаем по числу заболевших идет Италия, где подтверждены 27980 случаев заражения и 2158 смертей от COVID-19.

В Иране подтвержден 14991 случай заражения и 853 смерти, в Испании 9942 случая заражения и 342 смерти, Южной Корее - 8320 случаев заражения и 81 смерть.

В ФРГ, Франции, США, Швейцарии подтверждены соответственно 7272, 6633, 4727 и 2353 случаев заражения, число смертей от COVID-19 в этих странах составляет 17, 148, 93 и 19.