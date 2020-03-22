Число смертей от коронавируса за сутки выросло в мире на 1652 человека, в Италии – на 793

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 308463 (+32001 за сутки) по данным Worldometer. От болезни COVID-19 уже умерли 13069 человек.

Число смертельных исходов за последние сутки выросло на 1652 человека, из которых 793 приходится на Италию.

Случаи заражения зафиксированы в 188 странах. На данный момент лечение проходят 199562 человека, из них 9943 (+2032) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 95832 человека.

В Китае за последние сутки выявлены 46 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, от COVID-19 скончались 6 человек. Общее число подтвержденных случаев заражения в Китае достигло 81 054. С момента распространения заболевания в стране выздоровел 72440 человек, погибли 3261 человека.

В Италии подтверждены 53578 (+6557) случаев заражения и 4825 (+793 за сутки) смертей от COVID-19.

Власти Италии приняли решение остановить работу компаний и предприятий, чья деятельность не является жизненно важной. Мера будет действовать до 3 апреля. Ожидается, что указ будет опубликован 22 марта и немедленно вступит в силу. Супермаркеты, аптеки, почтовые отделения, банки, а также общественный транспорт продолжат работу.

На 3-е место за минувшие сутки вышли США, где подтверждены 26878 случаев заражения и 348 смертей. За США следуют Испания и ФРГ, где подтверждены соответственно 25496 и 22364 случаев заражения, и 1381 и 84 смертей.

В Иране, Франции, Южной Корее, Швейцарии, Великобритании подтверждены соответственно 20610, 14459, 8897, 6863 и 5018 случаев заражения, число смертей от COVID-19 в этих странах составляет соответственно 1556, 562, 104, 80 и 233 человек.