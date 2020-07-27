Последнее обновление: 27.07.2020 13:35

СК РБ: Житель Бреста стрелял в начальника МРЭО ГАИ Брестской области

70-летний житель Брестского района пришел сегодня утром в кабинет начальника межрайонного отдела ГАИ УВД Брестского облисполкома Ю.Шикунца, достал самодельный обрез и произвел несколько выстрелов в грудь подполковника из самодельного 8-зарядного устройства, замаскированного под фейерверк и начиненного дробью.

Милиционер оперативно среагировал на складывающуюся ситуацию, что помогло избежать ему ранения. Он не пострадал. Начальник МРЭО в этот день проводил приём граждан, сообщил Следственный комитет РБ.

Возбуждено уголовное дело - покушение на убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности. Подозреваемый задержан, с ним работают следователи.

«В настоящее время проводятся неотложные следственные действия. В кратчайшие сроки будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза на предмет установления психического состояния мужчины», - говорится в сообщении СК РБ.

Стрелок - Александр Ковалевич, 1950 г.р. из деревни Новые Задворцы. Семь месяцев назад агрессивного деда судили за попытку сожжения судебного исполнителя. Облил того бензином и намеревался поджечь, да не успел. Получил всего месяц домашнего ареста, видимо, из уважения к возрасту, пишет тг-канал Папаратор.

Судисполнитель пытался взыскать с Ковалевича штрафы за нарушения ПДД, совершенные в 2019 году. Наложил их, понятное дело, отдел под руководством Шикунца.

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