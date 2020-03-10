Цены на нефть растут на 7,3% в рамках коррекции

Мировые цены на нефть заметно прибавляют после обвала в понедельник, когда в течение одного дня котировки рухнули более чем на 30%, повторив тем самым рекорд 1991 года.

Нефть сорта Brent на торгах в Лондоне на 8:20 торгуется у отметки $36,92 за баррель, что на 7,42% больше по сравнению со вчерашним закрытием торгов.

Нефть сорта WTI торгуется у отметки $33,39 за баррель, что на 7,23% больше по сравнению со вчерашним закрытием торгов.

Эксперты указывают, что восстановление котировок является обычной коррекцией после произошедшего накануне обвала из-за реакции рынка на разрыв сотрудничества между Россией и ОПЕК+, и допускают очередное падение после вскоре после восстановительной коррекции.