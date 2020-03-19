Цены на нефть протестировали минимумы 2002-2003 годов

Мировые цены на нефть в минувшую среду сходили на минимумы с 2002-2003 годов на фоне падающего спроса из-за замедления экономики, вызванного коронавирусом, и отсутствия консенсуса в рамках ОПЕК+ по вопросу сокращения добычи нефти.

Цена нефти марки Brent снизилась на 13,3% процентов до $24,88 за баррель, что является минимумом с мая 2003 года. Цена нефти марки WTI упала почти на 23% до $20,83 за баррель, обновив минимум с февраля 2002 года.

На 8:07 нефть марки Brent торгуется у отметки $ 25,71 за баррель, нефть WTI - $22,69 за баррель.