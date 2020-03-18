Увеличение поставок нефти может толкнуть цены ниже $20 за бочку

Рост поставок нефти со стороны ОПЕК и других производителей может переполнить мировые хранилища на фоне падающего из-за коронавируса спроса и толкнуть цены ниже $20 за баррель.

Такой прогноз озвучил в среду Bank of America Global Research.

Цены на нефть опустились ниже $30 за баррель в марте из-за коронавируса и стремления Саудовской Аравии и России увеличить добычу после краха соглашения между ОПЕК и партнерами об ограничении производства.

“(Около) 4 миллионов баррелей в сутки новых поставок ОПЕК+ может поступить в течение следующих двух месяцев”, - сообщил BoFA, добавив, что мировое потребление может сократиться более чем на 0,5 миллиона баррелей в сутки в первой половине 2020 года.

При этом такая ситуация, вероятно, сохранится и во второй половине года, если распространение вируса не удастся сдержать.

Goldman Sachs понизил свой прогноз цены на нефть марки Brent во втором квартале на треть до $20 за баррель и ждет сокращения мирового спроса до рекордного уровня в 1,1 миллиона баррелей в сутки в этом году на фоне влияния эпидемии коронавируса на экономический рост.