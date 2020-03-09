Цены на нефть рухнули более чем на 30%, напомнив миру 1991 год

Рынок нефти открыл торги понедельника обвалом котировок, которого мир не видел почти три десятилетия. Падение стало рекордным с 17 января 1991 года, когда авиация многонациональных сил во главе с США начала операцию «Буря в пустыне», чтобы освободить захваченный иракской армией Кувейт.

За одну минуту после открытия лондонской биржи ICE цена сорта Brent обвалилась на 31% до $31,02 за баррель. На 7:25 нефть Brent торгуется по $31,39 (-30,66%).

Нефnь WTI на 7:25 торгуется у отметки $27,58 за баррель, показывая падение на 33,24%.

Торги в пятницу завершились падением на 9%, до 45 долларов за баррель, на новостях о том, что Россия отказалась присоединиться к дополнительному сокращению нефтедобычи, на котором настаивала Саудовская Аравия и ее ближневосточные партнеры, а сделка ОПЕК+ де-факто развалилась.

Как сообщалось, в субботу государственная нефтяная компания королевства Saudi Aramco объявила беспрецедентное снижение цен на свою нефть для клиентов на всех рынках. Партии сорта Arab Light с отгрузкой в апреле подешевели на 6 долларов для Азии, на 7 долларов для США и на 8 долларов - для Европы, где саудовская нефть конкурирует с российской Urals.

Фактическая цена отгрузки саудовских партий в ЕС будет на 10,25 доллара ниже котировок Brent, чего, по данным Bloomberg, не было ни разу за 20 лет доступной статистики.

Одновременно Саудовская Аравия планирует резко нарастить добычу нефти, рассказали Bloomberg источники в Эр-Рияде. По их словам, уже в апреле Saudi Aramco будет качать 10-11 млн баррелей в сутки против 9,7 млн сейчас. Производственные мощности позволяют компании нарастить добычу до 13 млн баррелей в день.

Рынок нефти получает тройной удар: шок предложения (в виде увеличения саудовской добычи) накладывается на шок спроса (из-за коронавируса), и при этом отсутствует балансирующий производитель, способный убрать лишние баррели и сгладить ситуацию, пишет аналитик Rapidian Energy Боб МакНэлли, передает finanz.ru.

«Мы не видели этой токсичной комбинации с 1930х, когда на фоне Великой депрессии в Техасе открыли месторождение Черный гигант, и в результате цена барреля упала до нескольких пенни», - говорит МакНэлли.