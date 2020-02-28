Цены на нефть падают более чем на 3%

Мировые цены на нефть ускорили снижение на фоне новостей о распространении коронавируса из Китая.

На 10:14 фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 3,11% до 50,12 доллара за баррель. Цена нефти WTI снижается на 3,25% до 45,55 доллара за баррель.

Сейчас нефтяные котировки торгуются на уровне конца декабря 2018 года. Последний раз цена нефти Brent была ниже уровня 50 долларов за баррель летом 2017 года.

Восстановлению нефтяных котировок может способствовать как появление позитивных новостей, связанных с коронавирусом, так и решение комитета ОПЕК+ по дополнительному сокращению добычи.

В случае усиления негатива в рыночных настроениях, а также появления реальных оценок масштабного давления вирусного фактора на экономики мира за пределами Китая, нефтяные цены могут на время снизиться до 45-50 долларов.