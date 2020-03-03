Цена на нефть выросла на ожидании правильных решений от ОПЕК+

Мировые цены на нефть рванули вверх в ожидании правильных решений со стороны ОПЕК+, готовых к решительному сокращению добычи на фоне падения мирового спроса на сырье из-за распространившегося на 64 страны мира коронавируса.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года подскочила до $53,5 за баррель и на 8:00 торгуется у отметки $52,97 за баррель.

Стоимость апрельского фьючерса нефти WTI выросла до $48,4 за баррель и на 7:52 торгуется на уровне $ 47,83 за баррель.

Еще 28 февраля стоимость нефти Brent упала ниже $49 за баррель до минимума с июля 2017 года, WTI – ниже $45 за баррель.

Взлету нефтяных котировок способствовало предложение Саудовской Аравии сократить дополнительно добычу на 1 млн. баррелей в сутки, из которых 400 тысяч баррелей эта страна готова взять на себя.

Де-факто, компания Saudi Aramcо уже на 500 тысяч баррелей в сутки сокращает мартовские отгрузки поставки в Китай, что означает падение добычи нефти в Саудовской Аравии до минимумов с первого квартала 2011 года в 9,3 млн баррелей в сутки. Общая добыча в ОПЕК за февраль, по оценке Reuters, опустилась до 27,84 млн баррелей в день и стала рекордно низкой за 11 лет.

Российский экспорт нефти упал на 35,4% до 3,14 млн тонн. Но куда больше Россию, еще недавно возражавшую против дополнительного снижения добычи, волнует падение цены на Urals ниже $50 долларов за баррель.