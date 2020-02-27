Цена на российскую Urals в Европе рухнула ниже $50 впервые с 2017 года

Российская нефть Urals в европейских портах продается дешевле 50 долларов за баррель впервые с 2017 года.

В среднем каждый баррель уходит на экспорт со скидкой в $2,17 к Brent, что дает цену в $49,6 доллара за бочку, пишет Reuters.

Дисконт физической нефти к фьючерсным ценам растет, сигнализируя об избытке на рынке. Неделю назад, 20 февраля, Urals cтоила лишь на 83 цента дешевле Brent, и с тех пор эта разница подскочила почти втрое.

Майские фьючерсы на марку Brent на 14:34 подешевели еще на 2,10% до $51,70 за баррель, WTI упала на 2,20% и торгуется по $47,66 за баррель.