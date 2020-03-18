Цены на нефть пробили «дно» после заявления Саудовской Аравии

Мировой рынок нефти продолжает скользить вниз, несмотря на отскок глобальных фондовых индексов. На торгах во вторник цена Brent впервые с января 2016 года опускалась до 28,5 доллара.

Контракты на WTI в Нью-Йорке рухнули на 6%, до 27,26 доллара за баррель, увеличив потери до 38% с начала месяца и 57% с начала года.

Накануне группа 13 американских сенаторов обратились с письмом к наследному принцу Саудовской Аравии Мохаммеду бен Сальману с просьбой пересмотреть решение о резком увеличении добычи и снижении цен.

Ссылаясь на «стратегическое партнерство» и «неоднократные обещания саудовского руководства» сохранять стабильность нефтяного рынка, они призвали Эр-Рияд «взять на себя лидерство в стабилизации мировой экономики» и «успокоить» инвесторов.

Но просьбы остались без ответа. Минэнерго Саудовской Аравии во вторник объявило, что планирует увеличить поставки нефти на мировой рынок даже больше, чем добычу, пишет finanz.ru.

Экспорт саудовской нефти превысит 10 млн баррелей в сутки против 7 млн в начале года. Для этого около 250 тысяч баррелей ежедневно будет переориентировано с внутреннего рынка, для которого вместо нефти будет использоваться газ с ГПЗ Фадхили.

Таким образом, более 3 млн баррелей новых ежедневных поставок будет выброшено на рынок с рекордными скидками - 6 долларов для Азии, 7 долларов для США и 8 долларов для Европы, где саудовский сорт Arab Light будет продаваться по цене на 10,25 доллара ниже Brent.

Добыча Saudi Aramcо вырастет с 9,7 до 12 млн баррелей в сутки, еще 300 тысяч баррелей в день королевство будет продавать из хранилищ.

Итогом станет беспрецедентный в истории мирового рынка нефти избыток: в ближайшие месяцы поставки вырастут на 3 млн баррелей в сутки, тогда глобальный спрос в отдельные моменты будет падать на 8 млн баррелей в день, пишут аналитики Goldman Sachs.

В результате цена Brent рухнет до 20 долларов за баррель - уровня начала 2000х, прогнозирует GS. При этом обвал нефтяных котировок потащит за собой другие сырьевые активы, в том числе металлы, что «ударит по экономикам развивающихся стран, приведет к снижению спроса на сырье и будет давить на цену нефти еще сильнее, замыкая ситуацию в порочный круг», пишут аналитики банка.