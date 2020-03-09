Последнее обновление: 09.03.2020 12:25

Количество случаев заражения коронавирусом в Беларуси может вырасти до 9

В Беларуси количество случаев заражения коронавирусом может вырасти до 9, сообщил сегодня министр здравоохранения РБ Владимир Караник.

По его словам, в минувшие выходные получены еще 3 положительных теста на наличие РНК у наблюдаемых пациентов, которых относят к группе контактов первого уровня. Министр пояснил, что эти трое уже находились в больнице, поэтому не окажут влияния на дальнейшее распространение вируса. Если результаты подтвердятся, количество случаев коронавируса вырастет до девяти.

Вместе с тем, Минздрав утверждает, что держит на контроле ситуацию с вирусом.

"Ситуации по коронавирусу по-прежнему оцениваем как контролируемую и управляемую. Больших рисков ее выхода из-под контроля не видим", - сказал Караник.

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