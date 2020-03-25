Последнее обновление: 25.03.2020 14:00

В Беларуси подтверждено 86 случаев заражения коронавирусом

Министерство здравоохранения Беларуси сообщило о 86 подтвержденных случаях заражения коронавирусом в стране.

«На сегодняшний день, уже выписаны или готовятся к выписке 29 пациентов. Ранее у них тест на COVID-19 дал положительный результат. В процессе наблюдения и лечения получены отрицательные результаты тестов. Продолжается медицинский контроль и лечение 57 пациентов», - говорится в сообщении пресс-службы Минздрава РБ.

По данным ведомства, в Беларуси уже проведены около 23 тыс. тестов на COVID-19.

«Ещё по двум пациентам специалисты проводят дополнительную проверку в связи с неоднозначностью полученных результатов», - отмечается в сообщении.

Таким образом, число случаев заражения может вырасти до 88.

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