Власти Беларуси нашли $1 млн. на борьбу с коронавирусом

Минфин Беларуси за счет бюджет направит 2351413 рублей (менее $1 млн.) на финансирование мероприятий по предупреждению завоза и распространения инфекции COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2.

Согласно постановлению Совмина №163 от 21 марта 2020 года, из указанной суммы Минздрав РБ получит 1574120 рублей, в том числе Республиканский научно-практический центр эпидемиологии и микробиологии – 450120 рублей.

В виде межбюджетного трансферта консолидированному бюджету Витебской области достанется 143183 рубля, бюджету Минска – 634110 рублей.