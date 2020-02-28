Последнее обновление: 28.02.2020 14:37

Лукашенко не видит необходимости закрывать границу из-за коронавируса

Лукашенко не считает необходимым закрыть государственную границу страны из-за эпидемии коронавируса.

"Это пустое", - сказал Лукашенко, выступая на съезде Федерации профсоюзов РБ.

В Беларуси был зафиксирован первый случай заболевания коронавирусом. Диагноз подтвердился у студента Белорусского национального технического университета, вернувшегося из Ирана.

В свою очередь, министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник также высказался против закрытия границ.

"На сегодняшний момент эпидемиологическая ситуация абсолютно контролируемая, повода, как у нас некоторые радикальные головы говорят - давайте закрывать границы, нет, - сказал Караник.

Он также обратил внимание на то, что Всемирная организация здравоохранения не рекомендует закрывать границы по ряду причин.

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